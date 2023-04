Infortrend präsentiert auf der NAB 2023 U.2-All-Flash- und High-Density-Speicherlösungen zur Optimierung von Post-Production-Workflows

Taipei (ots/PRNewswire) -Infotrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20230413&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230413PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Speicherplatzanbieter für Unternehmen, gab heute seine Teilnahme an der NAB Show in Las Vegas vom 16. bis 19. April bekannt, wo er seine neueste U.2-All-Flash-Speicherinnovation und Speicherlösungen mit hoher Dichte präsentiert, die darauf ausgelegt sind, die Arbeitsabläufe in der Video-Postproduktion zu optimieren.Infortrend wird seine kürzlich eingeführten EonStor GS Unified-Storage-Systeme vorstellen, zu denen das All-Flash-Flaggschiff U.2 und hochdichte 4U-Modelle mit 40/60/90-Einschüben gehören, die über Hochgeschwindigkeits-Netzwerkschnittstellen wie 100/25 GbE mit RDMA-Unterstützung verfügen. Die EonStor-GS-Systeme wurden speziell entwickelt, um fließende Video-Postproduktionsprozesse mit hoher Leistung und Scale-Out-Fähigkeit zu ermöglichen, um flexibel mit dem Wachstum des Unternehmens zu wachsen.Das EonStor GS-Flaggschiff All-Flash-U.2-Modell ist mit 24 U.2-NVMe-SSDs ausgestattet und bietet die ultimative Leistung für die anspruchsvollsten 4K/8K-VFX- und Farbgebungs-Workloads. Es kann bis zu 86 Layer der 4K-Videowiedergabe auf einem einzigen Gerät bereitstellen und ermöglicht die gleichzeitige und problemlose Ausführung mehrerer Projekte.Die High-Density-Modelle von EonStor GS, die HDDs unterstützen, eignen sich gut für 4K-Videobearbeitung, Inhaltsbereitstellung, Übertragung und MAM, da sie sowohl eine große Kapazität als auch eine hervorragende Leistung bieten. Ausgestattet mit U.2 NVMe SSDs als Cache beschleunigen diese Modelle die Zugriffsgeschwindigkeit auf kleine Dateien und verbessern so effektiv die Arbeitseffizienz. Das erstmals vorgestellte 4U-90-Bay-Modell kann bis zu 36 Layer mit 4K-Videowiedergabe auf einer einzigen Anwendung bereitstellen und bietet bis zu 1,8 PB Speicherkapazität in einem 4U-Rack-Platz.„Wir freuen uns, unsere Speicherinnovationen auf der NAB-Messe 2023 vorzustellen. Unser EonStor GS ist so konzipiert, dass es sich in die aktuellen und zukünftigen Umgebungen von M&E-Unternehmen einfügt und sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit auszeichnet, um die Effizienz der Arbeitsabläufe von M&E-Fachleuten zu steigern", sagte Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.Der Infortrend-Stand (N1120) auf der NAB Show befindet sich in der North Hall & Central Lobby des Las Vegas Convention Center.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.infortrend.com/global/event/2023/nabshow-lvÜber InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken der Infortrend Technology, Inc.; andere Marken stehen im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infortrend-prasentiert-auf-der-nab-2023-u2-all-flash--und-high-density-speicherlosungen-zur-optimierung-von-post-production-workflows-301796297.htmlPressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell