Infortrend erweitert U.2 NVMe All-Flash Unified Storage LösungenmitUnterstützung von 100 GbE für KMU

Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20221011&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221011PR&utm_content=001%22%20\t%20%22_blank%22%20HYPERLINK%20%22https://www.infortrend.com/global/home?utm_source=EN20221011&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221011PR&utm_content=001%22%20\t%20%22_blank) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Enterprise-Speicherlösungen, hat seine Single-Controller EonStor GSe U.2 Unified Storage-Serie mit PCIe Gen4 U.2 NVMe SSD und 100 GbE RDMA für kleine und mittlere Unternehmen vorgestellt. Die Systeme bieten niedrigere Gesamtbetriebskosten ohne Abstriche bei der Leistung.Es ist das erste Mal, dass Infortrend U.2 Unified Storage-Lösungen mit einer einzigen Controller-Konfiguration auf den Markt bringt. Die High-End-Modelle unterstützen 100 GbE RDMA, 24 U.2 NVMe SSDs mit PCIe Gen4. Ihre Leistung erreichen bis zu 600.000 IOPS, 12 GB/s beim Lesen und 9 GB/s beim Schreiben. Sie eignet sich gut für Anwendungen wie Datenbanken, Virtualisierung, Medien und Unterhaltung, Dateifreigabe, Backup usw. Für Unternehmen, die Massendaten archivieren möchten oder Nearline-Speicherbedarf haben, sind die Einstiegsmodelle durch die Unterstützung von U.2 NVMe SSDs mit hoher Kapazität sogar noch kostengünstiger. Durch den Anschluss an HDD JBODs können Unternehmen außerdem die automatische Tiering-Funktion nutzen, um heiße und kalte Daten den jeweiligen Laufwerken zuzuweisen und so die Leistung und Kapazität des Speichers zu maximieren.Die neue EonStor GSe U.2 Serie verfügt über umfassende Funktionen auf Unternehmensebene, wie z. B. intelligentes SSD-Management durch Verlängerung der SSD-Lebensdauer und Verhinderung des gleichzeitigen Ausfalls mehrerer SSDs; Datensicherung wie RAID, WORM, Snapshot, Fernreplikation usw., Scale-Out- und Scale-Up-Erweiterung für die Installation von mehr als 3000 Festplatten mit über 50 PB Speicherkapazität und die intuitive Benutzeroberfläche von Infortrend bietet eine zentrale Speicherverwaltung zur Minimierung der Wartungs- und Managementkosten.„Die All-Flash-Unified-Storage-Lösungen U.2 von Infortrend wurden für hochkomplexe und anspruchsvolle Workloads entwickelt und sind jetzt in Konfigurationen mit zwei und einem Controller erhältlich. Unternehmen, die eine höhere Zuverlässigkeit benötigen, können sich auf die EonStor GS mit zwei Controllern verlassen, während die EonStor GSe mit einem Controller eine kostengünstigere Lösung für kleine und mittlere Unternehmen darstellt", kommentierte Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.Weitere Informationen zu EonStor GSe U.2 Series (https://www.infortrend.com/de/products/gse?utm_source=DE20221011&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221011PR&utm_content=002%22%20\l%20%22u2ssd%22%20\t%20%22_blank%22%20HYPERLINK%20%22https://www.infortrend.com/global/products/gse?utm_source=EN20221011&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221011PR&utm_content=002%22%20\l%20%22u2ssd%22%20\t%20%22_blank) und EonStor GS U.2 Series (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20221011&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221011PR&utm_content=003%22%20\l%20%22u2ssd%22%20\t%20%22_blank%22%20HYPERLINK%20%22https://www.infortrend.com/global/products/gs?utm_source=EN20221011&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221011PR&utm_content=003%22%20\l%20%22u2ssd%22%20\t%20%22_blank) finden Sie hier.Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20221011&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221011PR&utm_content=003%22%20\t%20%22_blank%22%20HYPERLINK%20%22https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=EN20221011&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221011PR&utm_content=004%22%20\t%20%22_blank)Über Infortrend Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken der Infortrend Technology, Inc.; andere Marken stehen im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infortrend-erweitert-u2-nvme-all-flash-unified-storage-losungen-mit-unterstutzung-von-100-gbe-fur-kmu-301645538.htmlPressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell