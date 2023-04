Infortrend erweitert High Density Storage-Lösungen mit 4HE-90-Bay Design

Taipei (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20230418&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230418PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, kündigt sein erstes 4HE-Speicherdesign mit 90 Einschüben auf der EonStor GS G3 Unified Storage- und JBOD-Serie an, das 50 % mehr Kapazität als ein 4HE-Speicher mit 60 Einschüben bietet.Als Antwort auf die Herausforderung, Speicherkapazität auf begrenztem Raum zu schaffen, stellt Infortrend die GS G3 4HE 90-Bay Unified Storage-Lösung und JBOD 4HE 90-Bay vor, die bei hoher Dichte, hoher Speicherkapazität und minimalem Platzbedarf reduzierte Gesamtbetriebskosten bieten. In einem Formfaktor von 4HE mit 90 Einschüben können die Festplatten bis zu 1,8 PB Daten speichern. In Verbindung mit einem JBOD mit 4HE und 90 Einschüben verdoppelt sich die Datenspeicherkapazität auf 3,6 PB bei einem Platzbedarf von nur 8HE im Rack. Insgesamt ist die Lösung in der Lage, auf mehr als 70 PB zu skalieren.Die GS G3 4HE 90-Bay-Lösungen verfügen über eine redundante Dual-Controller-Konfiguration, die 100 GbE RDMA mit bis zu 12 GB/s Schreibgeschwindigkeit pro Port unterstützt. Um ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Speicherkapazität herzustellen, kann das System U.2-NVMe-SSDs mit geringer Latenz als Cache nutzen, um die random IOPS zu verbessern:Indem es die häufig aufgerufene Daten auf den schnellen SSDs speichert, erhöhen sich die Lese- und Schreib-E/A drastisch.Die GS G3-Serie bietet eine Vielzahl von Speicherlösungen mit hoher Dichte, die unterschiedliche Kapazitätsanforderungen erfüllen. Neben dem neuesten 4HE 90-Bay-Speicher bietet die Serie auch 4HE 40/60-Bay-Lösungen, die verschiedene Anwendungen wie High-Performance-Computing (HPC) sowie 4K/8K-Postproduktions-Workloads ergänzen.„High-Density-Storage ist eine effektive Lösung für moderne Unternehmen, um die Herausforderungen bei der Speicherung großer Datenmengen und der Verwaltung des Datenwachstums zu bewältigen, und bietet Vorteile wie Platzersparnis im Rechenzentrum und Kostensenkung", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.Verfügbarkeit- EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20230418&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230418PR&utm_content=002) 4HE-Modelle mit 90 Einschüben sind jetzt verfügbar- JBOD (https://www.infortrend.com/de/products/jb?utm_source=DE20230418&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230418PR&utm_content=003) 4HE 90-bay-Modelle sind im Mai 2023 erhältlichÜber InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infortrend-erweitert-high-density-storage-losungen-mit-4he-90-bay-design-301799628.htmlPressekontakt:Infortrend Technology,Inc.,Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,E-Mail: hannah.chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell