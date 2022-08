Infortrend EonStor GS All Flash U.2 Storage mit 100 Gb Ethernet Konnektivität bewältigt extreme Anforderungen

Taipei (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technologie, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20220809&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220809PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmenskunden, hat seine Spitzenmodelle, die Systeme EonStor GS All-Flash Unified Storage, vorgestellt. Ausgestattet mit der neuesten Intel Xeon D CPU, PCIe Gen4 und 100 GbE eignen sich die Lösungen perfekt für Anwendungen, die eine niedrige Latenz und hohe Leistung erfordern, wie z. B. Datenbanken, Virtualisierung, HPC, Multimedia und Unterhaltung.Die EonStor GS-Serie wurde für Unternehmen entwickelt, um flexibel in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden zu können. Es wurde von mehreren globalen Unternehmen und Organisationen ausgewählt und eingesetzt. Zu diesen Organisationen gehören weltbekannte Automobilhersteller, die Stadtbibliothek der Tschechoslowakei, der türkische Medienkonzern Ciner Media Group u.a.Die EonStor GS U.2 All-Flash-Spitzenmodelle (GS 3024UT und GS 4024U) nutzen eine Reihe von technologischen Fortschritten und bieten eine neue Höchstleistung der Modellreihe – bis zu 1100K IOPS, 24GB/s Lese- und 12GB/s Schreibgeschwindigkeit beim End-to-End-Durchsatz. Insbesondere die Schreibleistung ist im Vergleich zu den bisherigen U.2 All-Flash-Modellen um 40 % gestiegen. Außerdem ermöglicht die Verwendung von 100GbE-Netzwerkverbindungen im Vergleich zu 25GbE oder 40GbE Unternehmen eine hohe Leistung und reduziert gleichzeitig die Komplexität der Bereitstellung und den Energieverbrauch. Darüber hinaus unterstützt der 100GbE RDMA und bietet einen Durchsatz von bis zu 12 GB/s pro Port. Damit ist er die erste Wahl für Anwendungen mit großen Dateien wie HPC oder 8K-Postproduktion.Zusätzlich zu diesen Fortschritten haben die Spitzenmodelle die vorteilhaften Eigenschaften der Serie beibehalten, wie z. B. die Scale-Out- und Hybrid-Storage-Funktionen. Sie unterstützen auch die automatische Tiering-Funktion, die es dem System ermöglicht, aktuelle Daten für den sofortigen Zugriff und ältere Daten für die Archivierung automatisch zu priorisieren.„Die EonStor GS U.2 Serie bietet mit PCIe Gen 4, 100 Gb Ethernet-Konnektivität und flexibler Scale-Out-Erweiterbarkeit erhebliche Vorteile und Leistungssteigerungen für HPC- und Medien-Anwendungen", sagte Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20220809&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220809PR&utm_content=002) und EonStor GS 3024UT und EonStor GS 4024U (https://www.infortrend.com/global/event/2022/gs-u2-100gbe?utm_source=DE20220809&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220809PR&utm_content=003)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20220809&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220809PR&utm_content=004) stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=EN20220809&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220809PR&utm_content=004)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Pressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 Durchwahl 8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell