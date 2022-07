Infortrend EonStor CS Scale-out NAS von Indiens führendem Integrator für Medien- und Unterhaltungslösungen ausgewählt

Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20220719&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220719PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, gab bekannt, dass sein Scale-Out-NAS EonStor CS von Indiens führendem Integrator von Medien- und Unterhaltungslösungen (M&E) ausgewählt wurde, um sein Broadcast-Playout-System mit Leistung und Datensicherheit für den ganzjährigen Betrieb auszustatten.Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Anpassung von M&E-Lösungen hat der indische M&E-Systemintegrator eine A-Liste von Kunden, zu denen beispielsweise Netflix, Cisco und Facebook gehören. Zu ihren Dienstleistungen gehören TV-Übertragung, Film- und Postproduktion usw.Der Integrator benötigte eine Speicherlösung, die 80 Playout-Kanäle für die Kopplung mit der Broadcast-Playout-Software (OASYS, Broadstream-Lösungen) unterstützt. Darüber hinaus umfasste die Liste der Anforderungen 1 Petabyte (PB) Kapazität, eine einfache Erweiterung der Speicherkapazität für schnell wachsende Daten, einen Durchsatz von mindestens 2 GB/sund vor allem Stabilität und Verfügbarkeit für den 24/7-Betrieb.Infortrend bot drei 4U EonStor CS 4060 Scale-out NAS-Speichersysteme mit Node Protection an. Die drei 4U-NAS-Appliances bringen schließlich die geforderte Speicherkapazität von 1 PB und können überdies die Leistung und Kapazität durch Scale-out und Scale-up weiter ausbauen.Durch die Konfiguration mit Erasure Code zum Schutz der Knoten wird die geschäftskritische Verfügbarkeit sichergestellt, wenn eine der CS NAS-Appliances ausfällt, übernimmt eine andere innerhalb von Sekunden und ermöglicht somit eine kontinuierliche Verfügbarkeit. Durch die Nutzung von vier SSDs als Cache kann das Speichersystem die Leistungsanforderungen problemlos erfüllen, ohne eine wesentlich teurere All-Flash-Konfiguration zu verwenden.„Als Antwort auf unsere Kunden, die sich auf die Integration von M&E-Lösungen spezialisiert haben, ist das EonStor CS Scale-out NAS eine hervorragende Wahl. Es bietet Erasure Code Node Protection sowie RAID zum Schutz der Daten bei Laufwerksausfällen. Und das Beste ist, dass es mit seiner hohen Leistung den kontinuierlichen Betrieb sicherstellt", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20220719&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220719PR&utm_content=002)Kontakt zu Infortrend an: Eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20220719&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220719PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 Durchwahl 8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell