Information zur Prüfungstagsatzung der SIGNA Prime Selection

Wien (ots) -Am Montag, 26.02.2024 fand am Handelsgericht Wien die Prüfungstagsatzung statt.Prüfungstagsatzung der SIGNA Prime Selection AGIm Sanierungsverfahren der SIGNA Prime Selection AG haben zur Prüfungstagsatzung bis dato 219 Gläubiger rund EUR 6,3 Milliarden angemeldet, davon rund EUR 3,7 Milliarden unbedingt und rund EUR 2,6 Milliarden bedingt. In Summe sind rund EUR 2,6 Milliarden an Passiva anerkannt. Die Passiva werden sich insbesondere um noch nicht angemeldete Intercompany-Forderungen der SIGNA Prime-Unternehmensgruppe substantiell erhöhen. Durch die von der SIGNA Prime Selection AG geplanten Immobilientransaktionen ist jedoch auch davon auszugehen, dass sich der Stand der Passiva noch deutlich verringert.Der eingeleitete Verkaufsprozess betreffend das Immobilienportfolio ist Bestandteil des Sanierungskonzeptes der SIGNA Prime Selection AG. Die Sanierungsverwalterin ist in diesen Prozess laufend eingebunden. Aus derzeitiger Sicht der Sanierungsverwalterin ist die Finanzierung des operativen Betriebs der SIGNA Prime Selection AG laut vorgelegtem Finanzplan weiterhin gesichert. Die Prüfung der Angemessenheit und Erfüllbarkeit des angebotenen Sanierungsplanes der SIGNA Prime Selection AG durch die Sanierungsverwalterin wird fortgesetzt.Sanierungsplan-Tagsatzung am 18.03.2024Für den 18.03.2024 ist eine Sanierungsplantagsatzung mit der geplanten Abstimmung über den vorgelegten Sanierungsplan anberaumt.Ein Sanierungsverfahren ist nicht öffentlich. Die SIGNA Prime Selection AG hat der Veröffentlichung dieser Presseerklärung zugestimmt.Pressekontakt:Gaisberg Consulting GmbHMag. Thomas HuemereMail: thomas.huemer@gaisberg.eu+43 (0) 664 884 464 27Original-Content von: SIGNA Prime Selection AG, übermittelt durch news aktuell