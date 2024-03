Information Services Aktie: Der absolute Knall!

Die Dividendenrendite von Information Services liegt derzeit bei 3,95 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Information Services hauptsächlich negativ diskutiert wurde. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Information Services mit -9,47 Prozent weit unter dem Durchschnitt von 502 Prozent. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 913,46 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Information Services nur 922,93 Prozent erreichte. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 4,04 USD um -13,12 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (4,65 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,33 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Information Services-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.