Information Services Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Aktie von Information Services wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. In den letzten 30 Tagen gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen, was die Aktie zuletzt als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 27,67 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,49 Prozent vom letzten Schlusskurs (23,75 CAD) darstellt und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Information Services eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Information Services diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,56 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,5 CAD mit dem aktuellen Kurs von 23,75 CAD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 22,83 CAD, was zu einer ähnlichen Höhe (+4,03 Prozent) des letzten Schlusskurses führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Information Services für diese Stufe daher ein "Neutral".