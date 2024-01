Information Services Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Aktie von Information Services wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (26 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 17,22 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 22,18 CAD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Information Services somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich keine signifikante Veränderung für Information Services in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Information Services gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Information Services mit 22,18 CAD aktuell +5,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -0,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Information Services in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.