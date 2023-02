Informanten: Nordkorea hält nächtliche Militärparade ab

SEOUL/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkorea hat zum 75. Gründungstag seiner Streitkräfte nach Informationen aus Südkorea offensichtlich erneut eine nächtliche Militärparade abgehalten. Die Parade habe am Mittwochabend (Ortszeit) in Pjöngjang begonnen, berichtete eine informierte Quelle im Nachbarland Südkorea. Zunächst war unklar, wie lang sie dauerte und ob Machthaber Kim Jong Un die Heerschau verfolgte. Aus Nordkorea gab es zunächst keine Bilder davon.

Die selbst erklärte Atommacht nutzt oft wichtige Feier- oder Gedenktage, um Stärke zu zeigen. Dazu gehören auch Militärparaden. Nach Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap hielt Nordkorea unter Kim Jong Un, dem nach dem Tod seines Vaters Kim Jong Il Ende 2011 die Macht übergeben worden war, mehr als ein Dutzend solcher Revuen ab. Das Land ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Seit dem vergangenen Jahr haben sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wieder deutlich verschärft. Pjöngjang testete einem UN-Expertenbericht zufolge unter Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats mindestens 73 ballistische Testrakete - 42 davon in den letzten vier Monaten des Jahres. Ballistische Raketen sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können. Die USA und Südkorea haben als Abschreckung gegen Nordkorea ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang aufgenommen./dg/DP/men