Informa ist zurück!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet darauf hin, dass ein Titel überkauft ist und möglicherweise kurzfristige Kursrücksetzer erleben könnte, während ein niedriger RSI darauf hindeutet, dass ein Titel überverkauft ist und möglicherweise Kursgewinne bevorstehen. Bei Informa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 53,18 Punkten, was darauf hinweist, dass Informa weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 38,95, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung für Informa hindeutet.

In den letzten zwölf Monaten haben 5 Analysten Informa positiv bewertet, 2 neutral und keiner negativ, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Informa liegt bei 815,83 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Informa diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen ebenfalls vorwiegend positive Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Informa-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,85 Prozent, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Informa somit eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.