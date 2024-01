Informa Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Informa":

Die Analysteneinschätzung für die Informa-Aktie zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 5 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Informa. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 815,83 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 5,3 Prozent steigen könnte. Basierend darauf lautet die Empfehlung "Gut". Insgesamt erhält Informa somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In einer technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 726,62 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 774,8 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 749,67 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,35 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Informa somit von der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Bewertung von 54,29 für den Zeitraum von 7 Tagen und von 38,75 für den Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Informa. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem wurden im zurückliegenden Zeitraum vier Handelssignale ermittelt, davon 4 als "Gut" und 0 als "Schlecht". Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Informa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.