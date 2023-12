Informa Aktie: Jetzt aber!

Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt sich für die Informa insgesamt ein "Gut". Dies liegt daran, dass 5 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und keine schlechten Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Informa liegt im Durchschnitt bei 815,83 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung um 4,43 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 781,2 GBP liegt. Daraus ergibt sich das Rating "Neutral".

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Informa gemischte Signale ausgesendet. Die Diskussionsintensität war im Netz normal, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Informa mit einem aktuellen Kurs von 781,2 GBP derzeit 5,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +7,88 Prozent, was auch als "Gut" bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Informa von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den letzten Wochen ergab 5 positive und keine negativen Signale, was insgesamt zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung bei Informa eine "Gut"-Einstufung.