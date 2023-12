Informa ADR Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Informa":

Analysteneinschätzung: Informa hat in den letzten zwölf Monaten von Analysten 5 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen erhalten, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 815,83 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 5,87 Prozent vom letzten Schlusskurs von 770,6 GBP entspricht. Die Gesamtempfehlung der Analysten für die Informa-Aktie lautet daher "Gut".

Technische Analyse: In Bezug auf die gleitenden Durchschnitte der letzten 200 bzw. 50 Handelstage ergibt sich eine positive Bewertung der Informa-Aktie. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt um 6,85 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +4,76 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen aus charttechnischer Sicht also eine "Gut"-Bewertung.

Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Informa überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Automatische Analysen haben gezeigt, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale hervorstechen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum betrachtet zeigt sich, dass die Aktivität rund um Informa eher gering war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält Informa gemäß den verschiedenen Analysen und Einschätzungen eine positive Bewertung in Bezug auf das Kursziel, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.