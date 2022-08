Infore Environment News: Aktie jetzt kaufen?

Dividendenrendite von Infore Environment dürftig Bei einer Dividende von 2,04 % ist Infore Environment im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (11,84 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 9,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten. Wie äußern sich Anleger in sozialen Medien? Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv.… Hier weiterlesen