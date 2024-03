Infore Environment Aktie: Das kann keiner glauben

Die Infore Environment Aktie wird momentan mit einem Kurs von 4,94 CNH gehandelt, was einem Abstand von +4,66 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +1,02 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte bei Infore Environment in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Infore Environment daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,3 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI25 von 41,38 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Infore Environment erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft, obwohl die Redaktion auch ein "Schlecht"-Signal herausgefiltert hat.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien eine Gesamteinstufung von "Neutral" für die Infore Environment Aktie.