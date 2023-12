Infore Environment Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infore Environment liegt bei 30, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Maschinen" Branche (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Infore Environment wird daher als weder überbewertet noch unterbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Infore Environment bei 5,17 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Infore Environment mit 6,13 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Laut den Diskussionen in den sozialen Medien wurde vor allem und überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Infore Environment veröffentlicht. Zudem wurde in den vergangenen Tagen vor allem über die positiven Themen rund um Infore Environment diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Infore Environment bei 4,91 CNH und ist damit +1,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,16 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.