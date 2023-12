Infore Environment Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Infore Environment-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. Die Dividendenrendite beträgt 2,26 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 80, was auf eine "überkaufte" Situation hindeutet, während der RSI25 einen neutralen Wert von 58,49 anzeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger ist hingegen positiv, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Die Kommentare und Themen rund um Infore Environment waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,8 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.