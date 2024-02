Infore Environment Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Infore Environment-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,94 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 4,64 CNH gehandelt wurde, was einem Abstand von -6,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 4,71 CNH erreicht, was einer Differenz von -1,49 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Infore Environment-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 30, während der RSI der letzten 25 Tage bei 52,72 liegt. Daher erhält die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Infore Environment-Aktie haben in den letzten Wochen negative Kommentare in den sozialen Medien zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde auch weniger häufig diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Infore Environment eine Dividendenrendite von 2,51 % aus, was 0,85 Prozentpunkte mehr ist als der branchenübliche Durchschnitt von 1,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.