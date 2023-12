Sera Prognostics Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sera Prognostics in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Sera Prognostics wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die privaten Nutzer in den sozialen Medien bewerteten Sera Prognostics in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.

Die Sera Prognostics-Aktie wird aktuell von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Sera Prognostics. Alles in allem erhält Sera Prognostics eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Sera Prognostics-Aktie, beträgt der Wert aktuell 24. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, was ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer längerfristigen Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Sera Prognostics hier weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Sera Prognostics somit ein "Gut"-Rating.