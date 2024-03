Infomedia Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktie von Infomedia zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was auch zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 1.765 AUD 13,87 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,54 AUD einen positiven Abstand von 14,61 Prozent auf. Somit wird der Kurs insgesamt als "gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen behandelte überwiegend neutrale Themen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Infomedia-Aktie mit einem RSI-Wert von 10,81 als überverkauft gilt, was als positives Signal bewertet wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen RSI-Wert von 32, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "gut" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Infomedia-Aktie, mit neutralen Einschätzungen in Bezug auf Sentiment und Anleger-Stimmung, aber positiven Signalen in der technischen Analyse.