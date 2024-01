Infomedia Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Infomedia-Aktie bei 47,5, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Infomedia-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1,54 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,45 AUD (-5,84 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,47 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-1,36 Prozent). Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem kurzfristigeren Durchschnitt. Insgesamt wird Infomedia also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für die Infomedia-Aktie. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.