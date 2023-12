Infobird Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Infobird deutlich ins Negative verändert, wie aus der Auswertung der sozialen Medien hervorgeht. Dies wird als "Schlecht" bewertet, da eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Die Anzahl der Beiträge blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab insgesamt acht negative Tage und nur einen positiven Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 1,32 USD eine deutliche Abweichung von -93,9 Prozent vom GD200 (21,63 USD), was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 von 1,92 USD weist mit einer Abweichung von -31,25 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt erhält der Aktienkurs daher eine "Schlecht"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Infobird liegt bei 64,29, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 69.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Infobird in Bezug auf den Relative Strength Index.

Insgesamt zeigt sich also eine negative Stimmung und eine schwache technische Lage für Infobird, was Anleger möglicherweise dazu veranlassen könnte, ihre Investitionsentscheidungen zu überdenken.