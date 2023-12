Inflection Point Acquisition Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Intuitive Machines in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu dieser neutralen Einschätzung beiträgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intuitive Machines-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,3 USD lag. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2,555 USD, was einem Unterschied von -59,44 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,92 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,5 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Intuitive Machines-Aktie abgegeben, von denen alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 22 USD, was ein Aufwärtspotential von 761,06 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Intuitive Machines derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Intuitive Machines basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.