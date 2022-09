Die Inflationszahlen für August sind höher als erwartet und lösen eine bärische Marktreaktion aus: Was Anleger wissen müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Der SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) tendiert am Dienstagmorgen schwächer, nachdem das Arbeitsministerium für August einen Anstieg des Verbraucherpreisindexes um 8,3 % im Jahresvergleich gemeldet hat, ein weiteres Zeichen dafür, dass die Inflation im Juni ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Was geschah: Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics stieg der Verbraucherpreisindex im August um 8,3%, gegenüber 8,5% im Juli. Der Verbraucherpreisindex für… Hier weiterlesen