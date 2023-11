Inflationsrate in NRW sinkt weiter auf 3,0 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist erneut gesunken und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Die Teuerung in dem bevölkerungsreichsten Bundesland lag im November bei 3,0 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im Oktober hatte die Inflationsrate 3,1 Prozent betragen.

Die Inflation in NRW ist damit den dritten Monat in Folge gesunken und erreichte den tiefsten Wert seit Juni 2021. Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im November um 0,3 Prozent zurück, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

Nach Angaben der Statistikbehörde waren kombinierte Personenbeförderungsleistungen im November deutlich günstiger als vor einem Jahr. Hier meldete das Landesamt einen Rückgang um 26,2 Prozent. Zudem hätten sich verschiedene Haushaltsenergien deutlich verbilligt, wie zum Beispiel Heizöl und Fernwärme./jkr/jha/