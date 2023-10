Inflationsrate in Großbritannien weiter bei 6,7 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Der starke Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich zuletzt unverändert fortgesetzt. Die jährliche Inflationsrate lag im September wie im Vormonat bei 6,7 Prozent, wie die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mitteilte. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im neunten Monat des Jahres um 0,5 Prozent.

Die jährliche Kerninflation (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) lag im September 2023 bei 6,1 Prozent, nach 6,2 Prozent im Vormonat. Die größten Abwärtsbeiträge zur Veränderung der Inflationsrate kamen von dem Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränken, deren Preise im Monatsvergleich zum ersten Mal seit September 2021 sanken, sowie von Möbeln und Haushaltswaren, deren Preise weniger stark stiegen als vor einem Jahr. Steigende Preise für Kraftstoffe leisteten unterdessen den größten Beitrag zur Veränderung der jährlichen Raten nach oben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur