Inflationsrate in Großbritannien sinkt auf 10,5 Prozent

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich erneut etwas abgeschwächt. Die jährliche Inflationsrate sank im Dezember von 10,7 auf jetzt 10,5 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im letzten Monat des Jahres um 0,4 Prozent.

Steigende Preise in Restaurants und Hotels sowie bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken sorgten den Statistikern zufolge für den größten Auftrieb bei der jährlichen Inflation. Den größten Abwärtsbeitrag gab es unterdessen im Bereich Verkehr, insbesondere bei den Preisen für Kraftstoffe, sowie in den Kategorien "Bekleidung und Schuhe" und "Freizeit und Kultur".

Foto: über dts Nachrichtenagentur