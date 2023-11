Inflationsrate in Deutschland: Erste Zahlen deuten auf Abschwächung im November hin

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Es sieht so aus, als würde sich die bundesweite Inflationsrate in Deutschland, die im vergangenen Oktober auf 3,8 Prozent berechnet wurde, im November weiter abschwächen. Diese Vermutung wird durch erste Daten aus verschiedenen Bundesländern untermauert, die bereits am vergangenen Mittwochmorgen veröffentlicht wurden.