Inflationsausgleich durch Sachbezugskarten als steuerfreies Mittel der Arbeitgeber - Regionalkarte aus über 550.000 Händlern auswählbar

Freising (ots) -Die steigende Inflation in Deutschland trifft nicht nur Erwerbstätige, sondern auch Unternehmen. Die deutlichen Preissteigerungen im Bereich der Energie- und Lebensmittelversorgung belasten die deutschen Haushalte. Der Bedarf nach Unterstützung steigt. Aber nicht nur auf staatlicher Seite erfolgen nun Entlastungen, wie z. B. die Energiepreispauschale, sondern auch Unternehmen können ihre Mitarbeiter zusätzlich gezielt begünstigen. Sachbezugskarten sind eine innovative, langfristige Möglichkeit zur Entlastung der Arbeitnehmer auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Mit Sachbezügen können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern monatlich bis zu 50 EUR steuer- und abgabenfrei zusätzlich auszahlen. Werden die Vergütungen über individuell zugeschnittene Sachbezugskarten, wie z. B. die Mastercard® der PayCenter GmbH, ausbezahlt, dienen sie in idealer Weise der Mitarbeiterbindung und als Inflationsausgleich.Die PayCenter GmbH, ein deutsches E-Geld-Institut aus Bayern, bietet ihren Kunden mit dem Produkt Sachbezugskarte (https://www.sachbezugskarte.de/) flexible Einsatzmöglichkeiten, die teilweise durch andere Anbieter noch nicht bzw. nicht vollständig abgedeckt werden können:- Ausgabe der Karte als frei gestaltbare, virtuelle Mastercard® im Unternehmensdesign neben der Plastikkarte- Verwendung der virtuellen Sachbezugskarte mit Apple Pay und Google Pay als einziger Anbieter im deutschen Markt- Hauseigene App VIMpay zur einfachen mobilen Verwaltung, sowie zusätzliche private Auflademöglichkeit durch den Karteninhaber bei größeren Anschaffungen- Automatische Kartenaufladung zusammen mit der Lohnzahlung, kein zusätzlicher Aufwand für Buchung und DokumentationNach Klärung von steuerlichen Auslegungsfragen durch die oberste Finanzverwaltung herrscht nun Klarheit für die Verwendungsmöglichkeiten des steuerfreien Extra-Gehaltes der PayCenter. Folgende attraktive Kartenvarianten bietet die PayCenter GmbH an:- Regionalkarten- Wunschhändlerkarten- WarengruppenkartenDr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH: "Mit einem Sachbezug profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer langfristig. Unternehmen können diese steuerfreien Gehaltsextras auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ausbezahlen und die Mitarbeitenden profitieren bei uns von einem Produkt, das nach dem persönlichen Bedarf individuell im eigenen Mitarbeiterportal konfiguriert werden kann. Somit haben wir im Vergleich zu unseren Wettbewerbern den Vorsprung, dass unsere Sachbezüge für verschiedene Regionen individualisiert werden können. Jeder Mitarbeiter kann in seiner gewünschten Region einkaufen und damit den Einzelhandel unterstützen."Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes, deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet, sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. PayCenter vertreibt Sachbezugskarten an Arbeitgeber in verschiedenen Varianten.Mehr Informationen zum Herausgeber PayCenter und der Sachbezugskarte finden Sie unter: https://www.sachbezugskarte.de/Pressekontakt:PayCenter GmbH | www.paycenter.deClemensänger Ring 24 | 85356 FreisingNiederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 StuttgartGeschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter SchönweitzAmtsgericht München | HRB 194018(Presse)-Ansprechpartner: Bertram EiseleTel: +49 (0) 8161 4060 - 385Mobil: 0160-3643758Fax: +49 (0) 8161 4060 - 301eMail: bertram.eisele@paycenter.deOriginal-Content von: PayCenter GmbH, übermittelt durch news aktuell