Inflation treibt Nachfrage nach Echtschmuck an

PFORZHEIM (dpa-AFX) - In Zeiten der Inflation suchen Verbraucher auch in Schmuck- und Uhrenvitrinen nach langanhaltenden Werten. Die Inflation komme der Branche entgegen, sagte der Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien, Guido Grohmann, in Pforzheim der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte vor allem für Echtschmuck, der im Gegensatz zum Modeschmuck aus hochwertigen Edelmetallen und Edelsteinen hergestellt wird. "Da läuft es wie geschmiert", sagte Grohmann. Gefragt sei alles, was echt ist und Wert habe - "egal ob mit oder ohne Marke drauf". Kunden müssten sich aber auf steigende Preise einstellen, sagte Grohmann. "Insgesamt erwarten wir Kostendruck in 2023."/kre/DP/zb

