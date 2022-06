Inflation: Die Notenbanken agieren falsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Liebe Leserin, lieber Leser, das „Schreckgespenst“ Inflation geht um. Und es hat Auswirkungen auf uns alle. Wer in den letzten Wochen nur tanken oder einkaufen wollte, wird mir hier zustimmen. Der Preis-Schock bei den fossilen Energieformen gab den Anstoß. Danach verbreiteten sich Preiserhöhungen in allen Lebensbereichen in (gefühlt) rasender Geschwindigkeit. Wirklich Inflation aus Sachgründen? Allerdings dürfen wir folgende Tatsachen nicht… Hier weiterlesen