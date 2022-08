Inflation: Gefahr oder Chance für den Aktienmarkt?

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Liebe Leserin, lieber Leser, es geht ein Gespenst um, dass wir in den westlichen Industrieländern fast schon vergessen hatten. Die Inflation ist wieder da. Und sie erreicht durchaus erschreckende Werte. So betrug der Preisanstieg auf Jahressicht im Juni in Deutschland satte +7,6%. Das erinnert den einen oder anderen von uns an die 70er Jahre. Denn auch hier waren die Energiekosten… Hier weiterlesen