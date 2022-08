Inflation in der Eurozone erreicht neues Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone hat im August einen neuen Rekordwert erreicht, was die sich verschärfende Krise bei den Lebenshaltungskosten widerspiegelt und den Druck auf die Europäische Zentralbank weiter erhöht, die Geldpolitik schon in der kommenden Woche aggressiver zu straffen. Die Inflation stieg im August auf 9,1 Prozent von 8,9 Prozent im Juli. Das Tempo lag auch… Hier weiterlesen