Inflation im Euroraum kühlt im Februar ab und hält Zinssenkungen auf der Tagesordnung

Die Inflationsrate im Euroraum hat sich im Februar erneut verlangsamt, da die Lebensmittelpreise nachließen, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die EZB erhöht.

Die jährliche Inflationsrate der Eurozone verlangsamte sich im Februar erneut, da die Preise für Lebensmittel abkühlten. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank später in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Laut der Statistikbehörde der Europäischen Union stiegen die Verbraucherpreise in den 20 Volkswirtschaften, die den Euro teilen, im Vergleich zum Vorjahr um 2,6%. Dies ist eine Verlangsamung der jährlichen Inflationsrate von 2,8% im Januar. Dieser Rückgang folgte der Veröffentlichung von Zahlen am Donnerstag, die zeigten, dass das bevorzugte Maß für die jährliche Inflationsrate in den USA, das von der Federal Reserve bevorzugt wird, im Januar gesunken war. Die Inflationsrate der Eurozone war etwas höher als von Ökonomen in einer Umfrage der Wall Street Journal erwartet, die einen Anstieg der Preise um 2,5% im Vergleich zum Vorjahr sahen.

Nachdem sie in der Folge der russischen Invasion in der Ukraine Anfang 2022 rapide angestiegen war, ist die Inflationsrate seit Oktober 2022 stetig zurückgegangen und erreichte im Februar dieses Jahres einen Rekordwert von 11,6%. Der Rückgang der Energiepreise hat in den letzten Monaten maßgeblich zur Senkung der Inflationsrate beigetragen, aber auch die Lebensmittelpreise haben im Februar dazu beigetragen. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak stiegen im Februar um 4,0% im Vergleich zum Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg um 5,6% im Vormonat. Die Preise für Dienstleistungen steigen weiterhin rapide an, während sich die Preise für Energie, Lebensmittel und Waren abkühlen. Eurostat gab bekannt, dass die Kerninflationsrate, die volatile Posten wie Energie und Lebensmittel ausschließt, mit 3,1% immer noch deutlich über dem Zielwert liegt, aber im Vergleich zum Vormonat von 3,3% gesunken ist.

Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins im Januar auf Rekordhoch gehalten, aber die Möglichkeit von Zinssenkungen offen gelassen. Ihre Politiker treffen sich nächste Woche und werden voraussichtlich erneut ihren Leitzins unverändert lassen, aber möglicherweise eine präzisere Auskunft über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung geben. Eine Sorge für die Entscheidungsträger ist, dass die Löhne schneller steigen als in den zehn Jahren vor der Covid-19-Pandemie und dies möglicherweise dazu führen könnte, dass die Unternehmen der Eurozone ihre Preise weiter erhöhen. Auch die am Freitag veröffentlichten Arbeitslosenzahlen zeigten, dass die Arbeitslosenquote im Januar auf ein Rekordtief von 6,4% sank. Die jüngsten Zahlen zum Lohnwachstum deuten nur auf eine leichte Verlangsamung im vierten Quartal 2023 hin. "Das Lohnwachstum bleibt stark und wird voraussichtlich in den kommenden Quartalen zu einem immer wichtigeren Treiber der Inflationsdynamik werden, was auf einen engen Arbeitsmarkt zurückzuführen ist", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montag zu europäischen Abgeordneten.

Während sowohl in den USA als auch in der Eurozone die Inflation abkühlt, stehen die Entscheidungsträger bei der Fed und der EZB vor sehr unterschiedlichen Wachstumspfaden. Aktuelle Indikatoren deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft das überraschend starke Wachstum des letzten Jahres in das Jahr 2024 hinein fortführt, während die Eurozone in Stagnation verharrt. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage von Einkaufsmanagern zeigte, dass die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone im Februar erneut abgenommen hat, und zwar minimal stärker als im Januar. "Die einjährige industrielle Rezession der Eurozone hat noch kein Ende gefunden", sagte Cyrus de la Rubia, Ökonom bei der Hamburger Sparkasse.

