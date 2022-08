InflaRx: Die Hoffnung ist zurück!

Dass bei Biotech-Titeln Himmel und Hölle oftmals nah beieinander liegen, hat in den vergangenen Wochen die InflaRx-Aktie eindrucksvoll bewiesen. Das Unternehmen war frühzeitig in den Kampf gegen Covid-19 eingestiegen und hatte mit Vilobelimab einen Wirkstoff zur Behandlung der Lungenerkrankung in die klinische Entwicklung überführt. Ende März veröffentlichte das Unternehmen schließlich die langersehnten Phase-3-Daten der sogenannten PANAMO-Studie mit mechanisch beatmeten Covid-19-Patienten.… Hier weiterlesen