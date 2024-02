InflaRx Aktie: Das war ja klar …

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv für das Unternehmen Inflarx. An neun Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Inflarx derzeit bei 2,78 EUR. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 1,466 EUR liegt und einen Abstand von -47,27 Prozent zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,41 EUR erreicht, was einer Differenz von +3,97 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Inflarx derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Inflarx eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 63,54 wird die Inflarx-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,8 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die technische Analyse jedoch zu einer neutralen bis schlechten Einstufung führt.