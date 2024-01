InflaRx Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die auf- und abwärtsgerichteten Bewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Bei der Inflarx-Aktie wurde der RSI für die letzten 7 Tage auf 27,35 Punkte bestimmt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 33,59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Inflarx-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 2,96 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 1,74 EUR liegt, was einer Abweichung von -41,22 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich ein GD50 von 1,36 EUR, was einer Abweichung von +27,94 Prozent entspricht und somit die Aktie im betrachteten Zeitraum als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral" Bewertung auf Basis dieser Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Inflarx eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen langfristigen Stimmungsbewertung führt.