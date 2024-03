InflaRx Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Inflarx war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen wurde das Stimmungsbarometer als grün eingestuft, und es gab keine negativen Diskussionen. Nur an drei Tagen waren die Anleger neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Inflarx auf Basis des Anleger-Sentiments mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Inflarx eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Inflarx nur eine schwache Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Inflarx für diesen Faktor mit einem "Schlecht"-Wert versehen.

Die technische Analyse ergibt, dass die Inflarx-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt erhält die Aktie von Inflarx sowohl auf Grundlage des Anleger-Sentiments als auch bei der technischen Analyse sowie in Bezug auf die Dividende und das Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.