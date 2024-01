InflaRx Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Inflarx-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 2,96 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,566 EUR liegt, was einem Unterschied von -47,09 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 1,36 EUR, was einem positiven Unterschied von +15,15 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" im Rahmen einer einfachen Charttechnik, was zu einem "Neutral"-Rating für die Inflarx-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Inflarx überwiegend positiv diskutiert, mit neun Tagen positiver und vier Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. In Bezug auf Inflarx zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Note für das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

In Bezug auf Dividenden kann bei Investitionen in die Aktie von Inflarx eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 3,61 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.