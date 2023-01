InflaRx-Aktie: In schwierigem Gefilde!

Erst Anfang des Monats ist es den Bullen der InflaRx-Aktie gelungen, den Widerstandsbereich von rund 3,20 USD an der Nasdaq anzulaufen. Doch der Widerstand ist zu hart und die Aktie fällt zunächst wieder Richtung Unterseite. Wir erinnern uns, erst im Juni letzten Jahres wurde ein deutliches Tief bei 0,78 USD ausgebildet. Diese Abwärtsbewegung hält übergeordnet zunächst weiterhin an. Derzeit arbeiten die Bullen allerdings daran, eine Bodenbildung zu initiieren.

Trendwende noch nicht abgeschlossen!

Um eine nachhaltige Trendwende zu bekommen, muss zum einen, das Tief aus 2022 halten. Zum anderen müssen die Bullen zum großen Widerstandsbereich von etwa 6,00 USD anziehen. In diesem Zuge würde dann der langfristig interessante 200-Tage-Durchschnitt von fallend auf steigend gedreht werden können. Alles in allem wird dieser Vorgang sicher noch einige Wochen und Monate dauern. Falls die Trendwende gelingen sollte, so steht es an, auf alte Höchststände zu klettern. Das ist allerdings noch ein sehr weiter Weg, denn die InflaRx-Aktie befand sich im April 2019 bei 53,10 USD.

Die Tendenz ist eher seitwärts!

Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 12 als bullisch anzusehen. Das sind 40.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die InflaRx-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist. Die Bodenbildung ist noch nicht abgeschlossen.