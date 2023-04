InflaRx-Aktie: Das müssen Anleger jetzt wissen

Das deutsche Biotech-Unternehmen InflaRx (WKN: A2H7A5) nutzt nach einer Kursexplosion Anfang April von in der Spitze bis zu +250% auf mehr als 7 US$ die Gunst der Stunde. Am Dienstag haben die Jenaer eine Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Nachbörslich reagierte der Kurs in den USA kaum, 4,94 US$ standen am Ende auf der Tafel. Wie sollten Anleger nun reagieren?



