InflaRx Aktie: Das kann keiner glauben

Die Diskussionen über Inflarx in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Gemengelage stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und bewertet die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Inflarx als angemessen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Inflarx-Aktie (1,414 EUR) um 46,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (2,63 EUR) liegt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 1,45 EUR, was einer Abweichung von -2,48 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Inflarx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (67,77 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,29 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in den vergangenen Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung "Neutral" ist, die charttechnische Analyse jedoch auf "Schlecht" und "Neutral" hinweist. Die Analyse des RSI und der weichen Faktoren ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.