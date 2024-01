InflaRx Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den vergangenen zwei Wochen wurde Inflarx von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Inflarx wurde anhand dieser Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Allerdings gab es in diesem Zeitraum eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Inflarx aktuell überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator liefert Informationen über die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über die Zeit. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 70,65 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 47,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird.

Inflarx schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.