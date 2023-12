InflaRx Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die aktuelle technische Analyse der Inflarx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,99 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 1,34 EUR, was einem Unterschied von -55,18 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,6 EUR liegt mit einem Unterschied von -16,25 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inflarx-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Ein weiterer Indikator, der betrachtet wurde, ist der Relative Strength-Index (RSI). Für die Inflarx-Aktie ergibt sich ein Wert von 37,23 für den RSI7 und 49,15 für den RSI25. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Inflarx derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,36%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Meinungen auf sozialen Plattformen zu Inflarx wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Basierend auf diesen Ergebnissen muss Inflarx insgesamt als "Neutral" bewertet werden.