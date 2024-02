InflaRx Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung von Inflarx zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Inflarx.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inflarx-Aktie beträgt 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (46,9) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Inflarx daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Charttechnisch betrachtet liegt der aktuelle Kurs der Inflarx-Aktie mit 1,49 EUR 47,16 Prozent unter dem GD200 (2,82 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50 liegt bei 1,4 EUR, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Inflarx-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Inflarx ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was sich positiv auf die Einschätzung des Titels auswirkt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.