InflaRx Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Inflarx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,71 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,5 EUR weicht somit um -44,65 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,43 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,9 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Inflarx-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7 liegt der Wert aktuell bei 51,59 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt jedoch ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 52,39). Somit erhält das Inflarx-Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Inflarx eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, weshalb Inflarx eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Inflarx derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Inflarx-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.