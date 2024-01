InflaRx Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Inflarx-Aktie war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Diskussionen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Anlegerinteresse hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inflarx-Aktie liegt bei 58, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (42,43) weist auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Inflarx basierend auf dem RSI.

Die langfristige Stimmungslage und Diskussionsintensität zu Inflarx zeigen unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Inflarx-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Inflarx-Aktie.

Insgesamt wird die Inflarx-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.