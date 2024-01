InflaRx Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten zwei Wochen wurde Inflarx in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Stimmung der Anleger auf neutralem Niveau liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Betrachtet man den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, so liegt dieser bei 70,65 Punkten, was auf eine überkaufte Inflarx-Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis hingegen liegt bei 47,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Inflarx somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Inflarx im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 3,61 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert liegt. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie von Inflarx ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung für Inflarx war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.