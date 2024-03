InflaRx Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Inflarx: Dividendenrendite und Anleger-Stimmung positiv

Die Dividendenrendite der Aktie von Inflarx liegt mit 0% aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,66%. Dies bedeutet, dass die Rendite um 3,66 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich jedoch ein positives Bild. In den vergangenen Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und dem Bewertungsfaktor "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt der Inflarx-Aktie eine neutrale Einstufung. Mit einem RSI7-Wert von 39,88 und einem RSI25-Wert von 45,66 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich bei Inflarx eine geringe Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt weist die Aktie von Inflarx also eine niedrigere Dividendenrendite auf, während die Anleger-Stimmung positiv ist. Der Relative Strength-Index und die weichen Faktoren wie Diskussionsintensität und Stimmungsänderung deuten jedoch auf eine neutrale bis negative Einschätzung hin.